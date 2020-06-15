نقيب أصحاب السوبرماركت يطمئن

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أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن أبواب جميع السوبرماركات مفتوحة وهي مستمرة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين.



وعن سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار السلع، أوضح فهد عبر “صوت كل لبنان” أن أساس سعر البضاعة المكدسة هو الدولار وعند أي انخفاض في سعر الصرف سينعكس ذلك انخفاضا أيضا في اسعار السلع، مشيرا الى تسجيل تراجع ما بين عشرة وخمسة عشر في المئة على الأصناف المشمولة في السلة الغذائية التي أطلقها وزير الاقتصاد على أن يلامس انخفاضها حدود العشرين في المئة في المقبل من الايام.



وإذ أعرب عن خوفه مما حصل في بيروت قبل أيام، طالب القوى الأمنية بحماية المؤسسات للتمكن من تأمين المواد الغذائية.