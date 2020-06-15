living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محذرا من لجوء الناس للأمن الذاتي لحماية ممتلكاتهم... النائب إدكار طرابلسي يناشد وزير الداخلية تفعيل القرارات المتعلقة بالتظاهر

15
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على أثر تزايد أعمال العنف والاعتداءات على الناس والأملاك طالب النائب ادكار طرابلسي وزير الداخلية اللواء محمد فهمي إعادة العمل بالقرار 1024/2006 الصادر عن وزارة الداخلية والذي يحترم حق التظاهر، كمظهر من مظاهر الديمقراطية، على أن يتقيّد باحترام الحقوق والقوانين النافذة، ويقضي في الوقت عينه بأخذ العلم والخبر الخطّي المُسبق لإقامة أية مظاهرة او تجمّع أو اعتصام، على أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تنظيم هذه التظاهرة تُعلن سبب الدعوة للتظاهر وشعاراته ومكانه وزمانه وتتعهّد بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر تسببه المظاهرة للأشخاص وللممتلكات الخاصة والعامة.
 
 
 
ودان النائب طرابلسي أعمال الارهاب والتخريب والاحراق والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والشغب والتهديد والقتل والتحريض الطائفي وإهانة المقدسات والكرامات وتعريض السلم الأهلي وقطع الطرقات وتعكير الطمأنينة العامة وتأليب عناصر الأمة على بعضها، وطالب بالتشدّد بمنع التظاهرات التخريبية واعتبارها تجمعات شغب والتعامل معها كجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، لا سيما المواد 345 و346 منه، وإنزال العقوبات بمسببيها، وذلك صوناً للسلم الأهلي وحفاظاً على حقوق الناس.
 
 
 
ونبّه النائب طرابلسي أنّه في حال عدم إيقاف تظاهرات الشغب هذه سيلجأ الناس للأمن الذاتي لحماية أملاكهم وأعراضهم وأنفسهم ومناطقهم، الأمر الذي قد يقود الى حرب أهلية يسعى اليها العدو ومحركو هذه التظاهرات.
 
 
 
وناشد النائب طرابلسي وزير الداخلية حمل ملف أصحاب الأملاك المتضررة الى مجلس الوزراء ورئيسه لتكليف الهيئة العليا للإغاثة، او بلدية بيروت، بالتعويض عليهم، مع الإشارة إلى أن شركات التأمين لا تدفع أية تعويضات عن اضرار حوادث الشغب.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout