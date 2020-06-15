وزيرة الإعلام: أرفض المس بالإعلاميين وسأطلب من الأجهزة الأمنية حمايتهم

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أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن "ما حدث في 6 حزيران الفائت كان مرتقبا، وهناك اجراءات قامت بها الحكومة قبل هذا اليوم وخلاله وبعده"، وقالت: "لا شك أننا مررنا في مطبات عدة من الممكن أن تتكرر، لذلك يجب ان نكون استباقيين، وعلينا أن نمنع المندسين من استغلال الأهداف النبيلة للحراك".

وقالت عبد الصمد في مداخلة عبر قناة NBN: "على الأجهزة الأمنية حماية الصحافيين خلال التغطية المباشرة. كنا نتابع خلال النهار وبترقب، وعندما اكتملت المعطيات، دعوت المجلس الوطني للاعلام إلى اجتماع طارئ كي نرصد المشهد الاعلامي لمعرفة ما حدث، ومن استطاع نقل المعلومة الصحيحة وأضاء عليها، ومن من الممكن ان يكون قد نقل الشرذمة التي لم تنقل الهدف".

وأثنت على "الدور المهني للاعلاميين وخصوصا المراسل ادمون ساسين الذي استطاع بتعابير معينة خلق جو من الايجابية، في حين كانت هناك بعض المخالفات، ونحن واكبنا الأحداث كي لا ننجر إلى أي موضوع يؤذي السلم الاهلي”، رافضة "المس بأي إعلامي، لأن عمله نقل الصورة".