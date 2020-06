عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 حزيران 2020

A + A -

الأخبار: آليّة بهلوانيّة لضبط الدولار

الانتفاضة تربك الحكومة و«المعارضة»: حزب الله يطمئن دياب والحريري

صرف جماعي في «الأميركية»



الديار: في عز المطالبة بالاصلاح تقوم الحكومة والحكم باجراء التعيينات على اساس المحاصصة

وفي عز الدعوة للوحدة الوطنية يجري حرق العاصمة بيروت وطرابلس وبقية المدن اللبنانية

توحيد الارقام خلاف كبير بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف



نداء الوطن: "توحيد الأرقام"... بري أسقط " فذلكة" مستشاري دياب

"الميليشيات" في خدمة الشعب!

اللواء: السيطرة على أسعار الدولار المرتفع: تدخُل المركزي برقابة مجلس الدفاع الأعلى!

حكومة دياب تتخوف من تأثير الإحتجاجات على المفاوضات مع الصندوق.. و«المصالحة الدرزية» على حدّ الدم

البناء: دياب: سقط الانقلاب ولست منهم * بري يرعى حوار جنبلاط إرسلان * نصرالله يطل غداً

التخريب والشغب في بيروت وطرابلس يشيران إلى جماعة بهاء الحريريّ والأتراك؟

النهار: "بيروت عم تبكي"



الجمهورية: تحذير أميركي: العقوبات آتية



the daily star: Diab under fire as focus shifts to pound measures

l'orient le jour: L’AUB compte licencier près de 25 % de son personnel