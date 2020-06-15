أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 حزيران 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر مصرفية أن تكون كلفة تثبيت سعر الصرف عند حدود الـ 3900 ليرة باتجاه بلوغ السعر الـ 3200 ليرة قرابة عشرة ملايين دولار شهرياً فقط إذا تمّ ضبط الاستيراد وجرى امتناع مصرف لبنان والمصارف عن شراء الدولار للمضاربة او زيادة مخزونها من الدولار.

كواليس

قالت مصادر نفطية إن حاجات سورية من المشتقات النفطية تم تأمينها رغم قانون قيصر ورغم الحصار الذي يفرضه الأميركيون على البحار. وقالت المصادر إن حلفاء سورية الذين وقفوا معها عسكرياً يقفون معها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمثلها العقوبات ويهوّل بها كبديل عن الحرب أعداء سورية.



اللواء: أسرار

همس

عُقد اجتماع ليليّ مطوَّل بين الأمين العام لحزب الله وزعيم سياسي، بعد انقطاع طويل بين الطرفين، ونتجت عنه تفاهمات بدأت مؤشراتها تظهر في أكثر من موقع سياسي!

لغز

تساءل رئيس حكومة سابق عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الخطوات الردعية اللازمة لوقف الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، رغم تواجد قوات أمنية كافية لتنفيذ هذه المهمة



نداء الوطن: خفايا

شوهد عناصر من "حزب الله" يشترون دولارات من زملاء لهم في قرى جنوبية وإعادة بيعها للصرّافين الذين يتعاملون معهم بهدف ضمان إبقاء الدولار المتوافر ضمن قنوات الحزب الداخلية.

تفيد المعلومات أنّ موظفاً في مصرف لبنان تبيّن أنّه متهم بتسريب معلومات داخلية للإعلام، تمّت إحالته إلى جهات رقابية، ما دفع أحد التيارات السياسية البارزة للضغط على الحاكم بهدف "ضبضبة الملف".

لوحظ أنّ التعيينات المالية جرت من دون السير بمشروع تخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان كما سبق لرئيس الحكومة أن وعد.