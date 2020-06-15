"القوات" لن تشارك في الحكومة المقبلة

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اعلن نائب رئيس القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ان القوات اللبنانية لن تشارك في اية حكومة مقبلة وهذه بداية الطريق فمقاطعة حوالى 25 بالمئة من المسيحيين الحكومة المقبلة لان حزب الكتائب لن يشارك ذلك ان مواقف النائب سامي الجميل رافضة لما يجري وعدة مرات اعلن انه لن يشارك في الحكومة، لكن الاعلان الرسمي من قبل النائب جورج عدوان بأن حزب القوات اللبنانية لن يشارك في الحكومة المقبلة يعني سحب الغطاء الاكبر عن الحكومة المقبلة من خلال عدم مشاركة القوات اللبنانية وعلى ما يبدو ايضا حزب الكتائب اللبنانية، بحسب الديار.