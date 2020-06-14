أربع طائرات معادية خرقت الاجواء اللبنانية

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 14/6/2020 الساعة 13.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.35 من فوق البلدة المذكورة.



وعند الساعة 13.35، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14.45 من فوق البلدة المذكورة".



كما أصدرت بيانا ثانيا، جاء فيه: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 13/6/2020 الساعة 10.15، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.05 من فوق البلدة المذكورة".