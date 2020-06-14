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كنعان يكشف ما يعرقل مفاوضات صندوق النقد ويقول: تحصين التفاوض هدفنا وخسارة الودائع خسارة للثقة ولإمكانية النهوض

اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه أُبلغة من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن اجتماع بعبدا الأخير داعم لدورنا في المجلس النيابي وقد التقيت الرئيس ميشال عون ووضعته بصورة التقدم الذي احرزناه وخطواتنا المقبلة وسنواصل اجتماعاتنا ابتداءً من الغد عند الساعة ٣".

واعتبر كنعان في حديث صحافي ان "ما يعرقل المفاوضات مع صندوق النقد ناتج عن عدم قيام الحكومة بواجباتها بالتحاور مع مصرف لبنان والمصارف لتوحيد الأرقام والمعالجات قبل اقرار الخطة ومسعانا يهدف للمعالجة وتحصين المفاوضات".

واكد ان "خسارة الودائع يعني خسارة الثقة وبالتالي المودع وافلاس القطاع المصرفي، وهذا يشكل ضرية قاسية للاقتصاد اللبناني ولامكانية النهوض، لذلك علينا حصر الخسائر بعد اعادة تقييمها بالدولة ومصرف لبنان والمصارف باستثناء المودعين ".