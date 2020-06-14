بداية الفساد

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امين عام الاتحاد المسيحي المشرقي م. فرنسوا العلم -

إستحدث الطائف في لبنان نمط خلّاق من الفساد ألا وهو الفساد المقوْنن، والمثال الأفضل عليه هو مصادرة وسط مدينة بيروت لصالح شركة خاصة تحمل اسم سوليدير:

ولتحقيق الهدف تمّ "تدجين" أكثرية أعضاء المجلس النيابي بإهدائهم سيارات فخمة ومنحهم أموالاً مستثمرة في سندات خزينة بفوائد ٤٧ بالمائة،

وتمّ "تحييد واستمالة" أكثرية وسائل الإعلام والإعلاميين بمنحهم معاشات شهرية توازي قيمتها المعاشات التي كانوا يتقاضونها في مؤسساتهم وتزيد،

وتمّت "السيطرة" على بعض قطاعات الأجهزة الأمنية عبر اعتماد معيار الولاء الشخصي للزعيم في التعيينات بدل معيار الكفاءة والولاء للمؤسسة وللوطن،

وتمّ إنشاء محكمة عقارية خاصة لتصدير قرارات المصادرة والتعويض غبّ الطلب ...

وبعد الانتهاء من كامل التحضيرات تمّ إصدار القانون الذي يشرّع مصادرة وسط بيروت - عاصمة لبنان،

وتمّت مواكبة تطبيقه بحملة تهليل إعلامي ركّزت على "عبقرية المشروع وإيجابياته"، وبالمقابل تمّ التعتيم على ظلم قرارات المحكمة، وقساوة الأجهزة الأمنية في التنفيذ، وإغلاق آلاف أبواب الرزق، وفقدان عشرات آلاف فرص العمل ...

فتمّت عملية المصادرة بكل سلاسة ودون ضجّة او اعتراض، باستثناء قلّة شريفة معزولة من الأوادم اعترضت ولم تجد لصوت اعتراضها منبراً او منصة.

وقد اعتمد اركان هذا الفساد المبتكر في خططهم ودفاعاتهم على عدد من الأساليب :

١- حكومات الاتحاد الوطني التي يشارك ويتشارك بها الجميع في تقاسم الوزارات والمغانم، فتنتفي معها إمكانيات المحاسبة والمراقبة.

٢- إنشاء المجالس "الدسمة" وتوزيعها على اركان "النظام" ومدّها بالموازنات التي تصرف خارج أطر المحاسبة العمومية المتبعة أصولاً.

٣- الترويج لنظرية مفادها ان إعادة انتخاب الفاسد يشكل براءة ذمة دورية يمنحه إياها الشعب عن جميع ارتكاباته السابقة.

٤- شراء الحصانة النيابية لدرء خطر الملاحقات القضائية، كمن يشتري بوليصة تأمين ضد المخاطر.

٥- الاحتفاظ بميليشيا خاصة كاحتياط استراتيجي يستغلها الفاسد للتهديد بتدمير الهيكل على رأس الجميع عند أية محاولة إصلاح.

٦- زرع العدد الأكبر من الأزلام في مفاصل الدولة، لضمان ولاءهم ولاستعمالهم كخط دفاع متقدم داخل الإدارة.

وقد تمكّن اركان الفساد على مدى السنين من الامساك بكل مفاصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فباتت قوانين الإصلاح تدفن في لجان المجلس النيابي ولا تقرّ إلا بعد "خصيها" لضرب مفاعيلها، وبات معظم الوزراء الأزلام يبتزّون الحكومة لمنع الإصلاح ولتحقيق مكاسب يقتسمونها مع أولياء امرهم، وباتت ملفّات الفساد وعشرات الإخبارات العلنية تدفن في ادراج معظم القضاة وضمائرهم وما من تحرك او تدبير، وإذا اقدم احدهم على الادعاء والملاحقة تُشنّ عليه الحملات من الفاسدين ويحوله الإعلام المستأجر من بطل الى مُتَّهم،

وباتت المرجعيات الروحية تبرع بتسطير الخطوط الحمراء،

وتخصَّص معظم الإعلاميون بتبييض صفحات الفاسدين والتافهين وباستدراج عروض تأجير الخدمات من الداخل والخارج ...

وفي مواجهة هذا النوع المبتكر من الفساد، تجهد قلّة من الشرفاء والأوادم في التصدي لنتائج ٣٠ عاماً من الفساد والإجرام بحق الوطن والشعب، ساعية لوقف الانهيار وانقاذ لبنان، تحت وطأة نيران مركّزة عليهم من الداخل والخارج.

وفي ظل ما تقدم هنالك من يطالب حكومة حسّان دياب بتحقيق المعجزات خلال ١٠٠ يوم وإلا ... الويل والثبور وعظائم الأمور.



