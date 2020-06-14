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الأساتذة الناجحون يناشدون إلحاقهم بالثانويات الرسمية

14
JUNE
2020
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ناشدت اللجنة المركزية لمتابعة ملف فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، في بيان اليوم، "وزير التربية ورئيسة وأعضاء لجنة التربية النيابية، وكل المكاتب التربوية للأحزاب، إيلاء ملف الأساتذة الناجحين الأولوية على غيره من الملفات، بهدف إلحاقهم بالثانويات الرسمية، بعدما أشبع درسا وتسويفا".

وقالت: "يتداول، في أروقة بعض المكاتب التربوية للأحزاب السياسية، إمكان فتح التعاقد الجديد في المدارس والثانويات الرسمية من أجل استيعاب الحاجات المتزايدة للكادر التعليمي، جراء الظروف الصحية والاقتصادية التي تؤدي الى التوجه نحو التعليم الرسمي، لذلك يهم اللجنة المركزية أن تحذر من هذا الاتجاه الذي يتعارض مع قانون 46/2017، ومع الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، ذلك أن بمقدور الدولة الاستفادة مما يجيزه القانون بالدرجة الأولى بشأن الأولوية في تعيين فائض الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، بعدما استثنوا من الأحكام القانونية الداعية الى وقف التوظيف والتعاقد الجديد".

ولفتت إلى أن "كثرا من فائض الناجحين هم من عداد المتعاقدين، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة أي أعباء مالية إضافية، علاوة على اجتيازهم المباراة بجدارة وكفاءة، وفق منطوق المادة 12 من الدستور، عوض الاستعانة بأشخاص مجهولي الأهلية العلمية".

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