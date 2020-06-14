ما مصير "المفرد مزدوج" !؟ مذكرة جديدة صادرة عن وزير الداخلية وهذا مضمونها

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صدر عن وزير الداخلية والبلديات قرار رقم 666 جاء فيه:
يُلغى قرار تقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية بلوحاتها المنتهية بالمفرد او المزدوج ويعمل بهذا القرار فور صدوره.
كما صدر مذكرة جاء فيها:
اولا: يبقى توقيت منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء ولغاية الخامسة فجراً.
ثانيا: تفتح مؤسسات القطاع الخاص خلال الدوام الرسمي المحدد من قبلها وتستثنى المؤسسات الواردة في الجدول ادناه والتي تبقى مقفلة:
- مدينة الملاهي والبارك والحدائق العامة والعاب الأطفال.
- الملاهي والنوادي الليلية.
- مراكز العاب الانترنت.
- المسارح ودور السينما.
- صالات وقاعات المناسبات الاجتماعية.