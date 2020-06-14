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ما مصير "المفرد مزدوج" !؟ مذكرة جديدة صادرة عن وزير الداخلية وهذا مضمونها

14
JUNE
2020
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صدر عن وزير الداخلية والبلديات قرار رقم 666 جاء فيه:

يُلغى قرار تقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية بلوحاتها المنتهية بالمفرد او المزدوج ويعمل بهذا القرار فور صدوره.

 

كما صدر مذكرة جاء فيها:

اولا: يبقى توقيت منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء ولغاية الخامسة فجراً.

ثانيا: تفتح مؤسسات القطاع الخاص خلال الدوام الرسمي المحدد من قبلها وتستثنى المؤسسات الواردة في الجدول ادناه والتي تبقى مقفلة:

- مدينة الملاهي والبارك والحدائق العامة والعاب الأطفال.

- الملاهي والنوادي الليلية.

- مراكز العاب الانترنت.

- المسارح ودور السينما.

- صالات وقاعات المناسبات الاجتماعية.

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