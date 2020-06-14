الحريري: ليس بين أهل طرابلس والبداوي والمنية وغيرها من يمكن أن يمنع وصول المساعدات الى الاشقاء السوريين

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قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر": "من حق أي مواطن يعاني الغلاء الفاحش وفقدان المواد الغذائية أن يرى في رتل الشاحنات المحملة بالمساعدات والمتوجهة الى سوريا، حلقة في مسلسل التهريب اليومي، في ظل الحدود السائبة وغياب الثقة باجراءات الدولة. لكن هذا الحق يتوقف عند حدود المسؤولية الوطنية والاخوية تجاه المساعدات التي تنقلها الامم المتحدة الى الداخل السوري عبر مرفأ بيروت، وليس بين أهل طرابلس والبداوي والمنية وغيرها، من يمكن أن يمنع وصول المساعدات الى الاشقاء السوريين الذين يعانون مرارات النظام. الامور باتت واضحة بعد بيان برنامج الاغذية العالمي فقطع الطريق على مساعدة الاشقاء ليس من شيم أهلنا في الشمال. لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة الى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمي. أما الجيش فيبقى ملاذ اللبنانيين الى سلامتهم وحقهم في التعبير السلمي".