طقس بداية الأسبوع: ارتفاع بدراجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان يتقلب محليا "شمال البلاد" حتى ظهر اليوم الأحد حيث يستقر تدريجا وثم يتحول الى حار نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء.

معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد حتى فترة الظهر حيث يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم الى صاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع.

- درجات الحرارة المتوقعة: لى الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل متوسط الى سيئ أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 بالمئة.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:24 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:5,26 ساعة غروب الشمس: 19,50 .