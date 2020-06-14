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بري لم يخلد إلى الراحة إلا بعد أن تمكّن من سحب إقالة سلامة

14
JUNE
2020
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الشرق الأوسط: كشفت مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يخلد إلى الراحة إلا بعد أن تمكّن من سحب إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،  من على جدول أعمال جلستي مجلس الوزراء؛ الأولى "استعراضية" عُقدت في «السرايا الكبير»، والثانية تقريرية ترأسها رئيس الجمهورية، وقالت إن صرف النظر عن إقالة سلامة شجّع بري على الانتقال من مصيلح إلى بعبدا بحثاً عن مخارج لوقف انهيار سعر صرف الليرة.

 

وقالت إن المسؤولية لا تقع على سلامة دون الآخرين الذين لا يعترفون بأن البلد يمر في حالة استثنائية قاهرة تستدعي المجيء بتعيينات فوق العادة، بدلاً من تلك التي صدرت، ويراد منها محاصرة سلامة مالياً ومصرفياً لدفعه إلى الاستقالة، وإلا فلا مفر من إقالته.


وبكلام آخر، فإن بري استردّ زمام المبادرة، وأعادها إلى البرلمان الذي سيتولى مهمة التوصل إلى مقاربة موحّدة للأرقام المالية التي سيجري على أساسها التفاوض مع صندوق النقد، إضافة إلى أنه أعاد تعويم دور وزارة المال لوقف تعدّد الرؤوس في استقراء الحلول لإنقاذ الاقتصاد من التدهور، وبالتالي أوقف التنافس بين المستشارين، ودائماً بحسب المصادر.

الشرق الأوسط
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