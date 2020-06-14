الاتهامات الظالمة لجمهور "الحزب"

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الديار: الشغب الذي حصل في اليومين الماضيين ونزول الناس الى الشارع وما رافقه من تكسير وحرق لمحلات تجارية ولمصرف لبناني في بيروت وطرابلس قامت به مجموعات متنوعة ومتعاكسة سياسيا، دفع بالمعارضة الى توجيه اصابع الاتهام لعناصر من جمهور ح ز ب ال ل ه وادانة فقط ما حصل يوم الجمعة واستنثاء يوم الخميس من هذه المعمعة.

لكن لماذا اتهام ح زب ال ل ه بهذا الشغب والتوقيفات التي حصلت لم يكن من ضمنها اي عنصر لبناني شيعي او منتسب لحركة امل او حزب الله؟ هذه الاتهامات يجعلها ظالمة بحق جمهور ح زب ال ل ه كما ان الشغب حدث ايضا في طرابلس، وتقول مصادر أن من نفذ ذلك هم عناصر تابعة للوزير السابق اشرف ريفي فما علاقة حزب الله باحداث طرابلس ولماذا لم تدان من قبل المعارضة؟ فلماذا الاصرار دائما على اتهام عناصر ح زب ال ل ه بكل شيء يحصل في لبنان؟

من جهة اخرى، نفت مصادر مقربة من اللواء ريفي تورط اي من عناصره في حملة التخريب في طرابلس مشيرة الى ان اللواء اختار عدم التدخل على الارض ابدا بل اكتفى بتصاريح داعمة للناس الفقيرة.