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المواجهات تنتقل إلى طرابلس .. هذه حصيلة الجرحى

14
JUNE
2020
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الأنباء الكويتية: الحركات الاحتجاجية ضد الغلاء تواصلت في بيروت وصيدا والبقاع الأوسط، إلا انها أخذت في طرابلس طابعا خطيرا، ‏مع اندلاع مواجهات بين الجيش وبين محتجين قطعوا الطريق على قافلة من الشاحنات تنقل مواد غذائية إلى سورية، ما اعتبروه تهريبا.

 

‏وتدخل الجيش لفتح طريق القافلة، على أساس أنها مواد غذائية مقدمة من الأمم المتحدة إلى اللاجئين داخل سورية، وقد وصلت إلى ميناء طرابلس بطريق ترانزيت، في حين كان المحتجون يعتقدون انها ‏بضاعة لتاجر، هو شقيق احد نواب الشمال، الذي يعمل على خط التجارة مع الداخل السوري.‏

 

وقد عمد المحتجون إلى قطع عدد من الطرق الداخلية في حي التبانة بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، ‏وامتد التوتر والإقفال إلى شارع الأرز والقبة وساحة النور، وسط انتشار كثيف للجيش الذي استخدم القنابل المسيلة للدموع، وقد ازداد الوضع تأزما، مع اعتقال الجيش للناشط ناصر القدور، وامتدت التوترات الى محيط سراي الحكومة التي تم تصفيح سورها الخارجي بالحديد، ‏بمواجهة قنابل المولوتوف وتشير تقارير وارده من طرابلس إلى وقوع 72 إصابة بينهم 4 عسكريين.

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