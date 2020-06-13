مطرانية زحلة المارونية استنكرت تعرّض كاهن الى اعتداء من قبل متظاهرين في تعلبايا

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بعدما تعرّض كاهن رعية مار الياس ـ تعلبايا الأب جوزف نخلة أثناء توجّهه الى زحلة الى اعتداء من قبل مجموعة من الشبّان المتظاهرين وذلك في تعلبايا قرب أفران جورج، وحاولوا منعه من العبور وتوجهوا له بكيل من الشتائم ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ بل قام أحدهم بالضرب على سيارته قبل ان يتدّخل احد الموجودين والسماح له بالمرور، استنكرت مطرانية زحلة المارونية الاعتداء الذي حصل أثناء التحرك الشعبي، والذي طاول أحد كهنتها، الخوري جوزف نخلة،خادم رعية تعلبايا، ورئيس المحكمة المارونية الابتدائية الموحدة في لبنان.

ووضعت هذا الاعتداء ضمن التصرف الفردي الذي لا يمثل إلا صاحبه. وتهيب بالقوى الأمنية والعسكرية وضع حد للمعتدين، علما ان الاب نخلة ربأ بنفسه عن تقديم دعوى بحقهم. وتثمن المطرانية التضامن مع الاب جوزف نخلة من قبل الإخوة المسيحيين والمسلمين.

واعتبرت أن “هذه مناسبة لتأكيد الشراكة الوطنية والاجتماعية، والمطالبة معا بصون الأمن، واحترام حقوق المواطنين وكرامتهم وحريتهم. وتقدر المطرانية وتؤيد الأهداف الوطنية والحضارية التي تعبر عنها الانتفاضة. وما يوفر قوة هذه الانتفاضة، هو سلميتها وطابعها الوطني الجامع ومواجهتها للفساد”.

وفور شيوع الحادثة توجّه مفتي البقاع وعدد كبير من الشيوخ وأفراد من الأجهزة الأمنية بزيارة الأب نخلة مستنكرين الحادثة واليوم تُقام وقفة تضامنية

استنكارية في بلدة تعلبايا