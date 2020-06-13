إلغاء قرار تقييد حركة السيارات بلوحاتها المنتهية بالمفرد او المزدوج؟

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انتشرت مذكرة لوزارة الداخلية تفيد عن الغاء قرار تقييد حركة السيارات بلوحاتها المنتهية بالمفرد او المزدوج والابقاء على توقيت منع الخروج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء لغاية الخامسة فجرا اعتباراً من يوم الاثنين.

كما تقيّد بحسب المذكرة حركة الدراجات النارية في منطقة وسط بيروت يوميا اعتبارا من الساعة السادسة مساء ولغاية الساعة السادسة فجراً.

للإطلاع على المذكرة كاملة اضغط على الرابط أدناه.

ولاحقاً، نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الغاء الوزارة لقرار تقييد حركة سير السيارات والآليات بحسب أرقام اللوحات (مفرد – مزدوج). وأكّد أن تطبيق القرار لا يزال ساريا.