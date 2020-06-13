بعد التأخير في صرف رواتب موظفي شركتي الخليوي.. تحرّك يوم الاثنين

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صدر عن نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخلوي في لبنان بياناً جاء فيه: "بالنظر الى التسويف الممنهج الحاصل في صرف رواتبنا المستحقة، ورغم الوعد الرسمي الذي تلقيناه يوم الخميس الماضي لجهة صرفها، لم نتلمس للأسف أي إجراء إيجابي حتّى الساعة.

لذلك، تدعوكم النقابة إلى المشاركة في الوقفة إلاحتجاجية، الساعة ١١.٠٠ من قبل ظهر يوم الاثنين في ١٥ حزيران الجاري، ولمدة ساعتين، أمام مبنى شركة ألفا في الشيفروليه، لإعلاء الصوت لعلى كل معني يسمع وكل من هو ضنين على هذا القطاع يتحرك ومع التحذير من مغبّة التساهل في التطاول على حقوقنا."