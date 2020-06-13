هذا ما جاء في تقرير مستشفى الحريري حول آخر مستجدات كورونا

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة، بلغ 263 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين في المستشفى للمتابعة، هو 15 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة.

وأعلن عدم تسجيل أية حالة شفاء جديدة في المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة، وأن مجموع المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه، بقي عند رقم 227 حالة شفاء.

وفي المقابل أعلن إخراج 4 حالات إيجابية إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا، خلال ال24 ساعة المنصرمة.

كما أعلن وجود حالتين حرجتين، ونقل مريضة من العناية الفائقة إلى غرفة العزل بعد تحسن حالتها.

ودعا من يود معرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا أن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76".