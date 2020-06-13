الحريري: بيروت ليست مكسر عصا

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غرّد الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" " تمرّ ذكرى استشهاد رمز الوفاء والشجاعة ابن بيروت القاضي وليد عيدو وابنه خالد فيما العهد وحكومته يضربان عرض الحائط باستقلالية القضاء ويتفرجان على تخريب اسواق بيروت واحراق قلبها والاعتداء على دورها وكرامتها". اضاف " من اجل وليد وكل شهداء ثورة الارز، ودفاعاً عن بيروت وكل لبنان مستمرون وفاء لتضحيات الشهداء. الرحمة لوليد وخالد وكل الشهداء".

وتابع في تغريدة لاحقة "الذين نّظموا ونفذوا هجمات التكسير والتخريب والحرق في بيروت لا يملكون ذرة من اهداف الثورة وقيمها. انهم مجموعات مضللة تنجرف وراء مخطط ملعون يسعى الى الفتنة ولمزيد من الانهيار". وتوجّه الرئيس الحريري الى الثوّار "لشباب وشابات الثورة نقول. هذه الهجمات هدفها تأليب الرأي العام ضد التحركات الشعبية واستباق الدعوات الى التجمّع والاعتصام. احذروا المتسللين الى صفوفكم والمتسلقين على مطالبكم".

واضاف "لاهل الحكم والحكومة ورعاة الدراجات النارية نقول. بيروت ليست مكسر عصا لأحد. لا تجبروا الناس على حماية أملاكهم وارزاقهم بأنفسهم. المسؤولية عندكم من أعلى الهرم الى أدناه ونحن لن نقف متفرجين على تخريب العاصمة".