كورونا: تسجيل 6 اصابات في هذه البلدة

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أعلن رئيس بلدية المية ومية رفعات بو سابا تسجيل 6 حالات مثبتة بفيروس كورونا من الوافدين، في منطقة الفيلات في نطاق بلدية المية ومية، وأشار الى أنه لدى تبلغه بالامر سارع الى تعميم أسمائهم في المنطقة والحي المجاور، ودعاهم الى عدم التخالط مع القاطنين، وأوعز إليهم التزام الحجر المنزلي، ولفت الى أن "هناك تنسيقا مع محافظة الجنوب ولجنة إدارة الكوارث، وأن هذه المسؤولية يتحملها الجميع من وزارة صحة ومحافظة وبلدية".

وختم: "جميع المعنيين أخذوا علما بالموضوع، ونحن سنتابع هذا الامر، والمطلوب من الجميع التحلي بقدر عال من المسؤولية من أجل محاصرة الوباء وعدم تمدده".