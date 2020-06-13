رئاسة الحكومة: تكليف الهيئة العليا للإغاثة اجراء مسح ميداني للأضرار بعد اعتداءات الأمس

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صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير اجراء مسح ميداني للأضرار التي أصابت المؤسسات التجارية والأملاك العامة والخاصة.

وكان الرئيس دياب قد أجرى اتصالات بقادة الأجهزة العسكرية والأمنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف الاعتداءات المشبوهة على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما حصل مرفوض بكل المعايير، مشدداً على اتخاذ كل التدابير التي تحمي أملاك الناس والمؤسسات، وقمع كل عمليات التخريب.