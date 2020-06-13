كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

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يرافقنا اليوم وفي الأيام المقبلة طقس ربيعي اعتيادي وتكون الحرارة مستقرة نسبيًا لتنخفض قليلا يوم غد الاحد لتعود وترتفع منتصف الاسبوع المقبل.

والاجواء عمومًا تكون حارة قليلا نهارًا ومريحة في فترات الليل والصباح، وتنشط الرياح أحياناً خصوصًا شمال البلاد وفي الداخل.

تفاصيل طقس اليوم:

استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل وتنشط الرياح احيانا خصوصًا شمالا وفي الداخل

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٩ درجة، بقاعا بين ١٣ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٤ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح جنوبية غربية نشطة ٥٠كم/س خاصة شمالا وفي الداخل

٤- الرطوبة ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

طقس الأيام المقبلة:

الأحد: تنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل وتنشط الرياح احيانا خصوصًا شمالا وفي الداخل.

الاثنين: ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتتراوح ساحلا بين ٢٠ و٢٨ درجة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل وتنشط الرياح احيانا خصوصًا شمالا وفي الداخل.