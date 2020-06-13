ما هي الطرقات المقطوعة؟

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أفادت غرفة التحكم المروري أن حال الطرقات هو على الشكل التالي:

الطرقات السالكة هي:

- جميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها

- اوتوستراد بيروت - جونيه - جبيل - طرابلس

- اوتوستراد بيروت - صيدا - صور سالك

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس، حلبا و زغرتا هي :

- اوتوستراد حلبا- القبيات محلة الكويخات

- البداوي مقابل محطة الاكومي

- المحمرة

- مستديرة العبدة

- اوتوستراد المنيه قرب افران لبنان الاخضر

ضمن نطاق البقاع هي:

- تعلبايا

- سعدنايل

- كسارة مفرق الانطونية

- غزة

- دار الحنان

مستديرة زحلة جزئياً

- تعنايل

- المرج

- الصويري