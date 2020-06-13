ما هي الطرقات المقطوعة؟

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أفادت غرفة التحكم المروري أن حال الطرقات هو على الشكل التالي:
الطرقات السالكة هي:
- جميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها
- اوتوستراد بيروت - جونيه - جبيل - طرابلس
- اوتوستراد بيروت - صيدا - صور سالك
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس، حلبا و زغرتا هي :
- اوتوستراد حلبا- القبيات محلة الكويخات
- البداوي مقابل محطة الاكومي
- المحمرة
- مستديرة العبدة
- اوتوستراد المنيه قرب افران لبنان الاخضر
ضمن نطاق البقاع هي:
- تعلبايا
- سعدنايل
- كسارة مفرق الانطونية
- غزة
- دار الحنان
مستديرة زحلة جزئياً
- تعنايل
- المرج
- الصويري