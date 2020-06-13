عناوين الصحف ليوم السبت 13 حزيران 2020

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الأخبار

الحكومة: قرارات روتينيّة بلا نتائج..الكلّ يخضع: سلامة أو الانهيار!

سلامة: أنا أو لا ليرة

إجراءات على الحدود والمعابر ضبط التهريب لكبح الأسعار

‫الإمارات تستجدي إسرائيل من بوابة الضم: حلفنا مقدّس!

البناء

استنفار رئاسيّ وحكوميّ وماليّ ينتهي بحماية سعر الـ«3200»… وإبراهيم منسقاً

شغب وفلتان وحرائق في بيروت وطرابلس وقطع طرقات... والجيش ينفذ حملة سيطرة

الديار

الحكومة تتجاوز القطوع... وقرار رئاسي لفرملة الدولار وضبط السوق

عون يوزع المسؤولية على الحكومة والمركزي والمصارف...وجدال داخل مجلس الوزراء

بري يرفض اقالة سلامة... واللواء ابراهيم نجح في تبريد الاجواء مع الحاكم وصفير

اللواء

قلب بيروت يحترق.. والسلطة تمارس «هواية الترقيع»!

سلامة بدأ تغذية السوق بعد إعلان برّي تخفيض الدولار.. ولا لحوم في الأسواق بدءاً من اليوم

الجمهورية

بعد الودائع .. جاء دور الاحتياط!

الثورة من المهد

صدمة الخميس تربك السلطة فتستعين بـضخ الاحتياط..والشارع لاسقاطها