أسرار الصحف ليوم السبت 13 حزيران 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إن وزارة الاقتصاد تتحمّل مسؤولية رئيسية في مواجهة المشاكل المرتبطة بسعر الصرف لأن المواد الرئيسية يتم استيرادها على سعر دولار بين 1500 و3200 ليرة ويتم تسعيرها للبيع على سعر السوق السوداء. وقالت المصادر إما أن يتمّ وقف الدولار المدعوم أو تتم مراقبة الأسعار بحزم.

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام البيان الأميركي حول المفاوضات مع العراق وما تضمنه من إعلان نيات للانسحاب العسكري سواء بمفردتين راهنة تتحدث عن تقليص القوات ولاحقة تتحدث عن عدم نية البقاء وإقامة قواعد. واعتبرت المصادر ذلك فتحاً للباب أمام جدول زمني مشرّف للانسحاب.

اللواء

همس

تُعيد دولة كبرى النظر بترتيبات أنشطتها في لبنان، بما في ذلك الأنشطة المدرسية والجامعية، من دون حسم الموقف قبل نتائج الانتخابات الرئاسية في 3 ت المقبل.

غمز

لجأت مخازن غذاء كبرى في العاصمة والمدن إلى وضع مصفحات حديدية لحماية أبوابها وجدرانها.

لغز

يتجه مسؤول نقدي كبير إلى الإقدام على خطوة، يدرس جدياً، دوافعها ونتائجها.

الجمهورية

قال مسؤول كبير إن تعطيل الحكومة ليس من خارجها بل إن هناك قراراً لدى مشاركين فيها بتعطيلها وعدم السماح لها بالعمل والانجاز.

تستعد مجموعة من رجال الاعمال الى استصدار ترخيص يؤدي الى فتح أكثر من فرع لمصرف دولي كبير لكنها لا يمكنها التكهن بموعد الافتتاح.

يرفض مسؤولون في حزب بارز التعليق على الاتهام بالتسبب في أزمة خطيرة في الايام القليلة الماضية قبل التوضيح الرسمي العلني لهذا الحزب.