هذا هو وضع الطرقات صباح اليوم السبت

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الاوتوستراد من طرابلس إلى صور سالك وجميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة.

أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع:

تعلبايا.

سعدنايل.

كسارة مفرق الانطونية .

غزة .

مفرق الاكرامية مجدل عنجر.

دار الحنان.

مستديرة زحلة.

البيرة.

الفيضة بإتجاه المرج .

تعنايل.

الرفيد راشيا.

الدلهمية.

دير زنون.

المرج.

الصويري .

مفرق تربل.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس حلبا:

اوتوستراد الميناء باتجاه بيروت

ساحة النور .

البداوي مقابل محطة الاكومي.

المحمرة .

العبدة .

العبودية محلة بلانة الحيصة.

مفرق الكويخات.

مفرق الكوشا.