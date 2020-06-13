هذا هو وضع الطرقات صباح اليوم السبت

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الاوتوستراد من طرابلس إلى صور سالك وجميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة.
أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع:
تعلبايا.
سعدنايل.
كسارة مفرق الانطونية .
غزة .
مفرق الاكرامية مجدل عنجر.
دار الحنان.
مستديرة زحلة.
البيرة.
الفيضة بإتجاه المرج .
تعنايل.
الرفيد راشيا.
الدلهمية.
دير زنون.
المرج.
الصويري .
مفرق تربل.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس حلبا:
اوتوستراد الميناء باتجاه بيروت
ساحة النور .
البداوي مقابل محطة الاكومي.
المحمرة .
العبدة .
العبودية محلة بلانة الحيصة.
مفرق الكويخات.
مفرق الكوشا.