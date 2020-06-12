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الحكومة تقرر فتح المطار رسميا في هذا التاريخ!

12
JUNE
2020
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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعًا خُصِّص للبحث في موضوع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي. وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصحة العامة حمد حسن، الشؤون الاجتماعية والسياح رمزي المشرفية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية غدي خوري والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وجرى الاتفاق على إعادة فتح المطار اعتبارًا من الأول من تموز ٢٠٢٠ بقدرة تشغيل توازي ١٠ في المئة من حركة الملاحة مقارنة بشهر تموز من العام ٢٠١٩، على أن يتمّ استئناف رحلات الطيران الخاصة اعتبارًا من ٢٤ حزيران الجاري.
وقد تقرّر عند وصول الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي من الدول التي تقوم بإجراء فحص ال PCR أن يتمّ أخذ عينة لهم لإجراء فحص ثان على أن يتم إبلاغهم بالنتيجة خلال مدة ٢٤ ساعة من قبل الجهة الموكلة إجراء الفحص.
وعند وصول الوافدين من الدول التي لا تقوم بإجراء فحص ال PCR يتمّ أخذ عينة لهم ويتمّ إبلاغهم بالنتائج خلال مدة ٢٤ ساعة ويحدّد لهم مباشرة في المطار من قبل القيمين على الموضوع موعد إجراء الفحص الثاني بعد ٧٢ ساعة في إحدى المختبرات المعتمدة.
وفي حال ظهور أي نتيجة إيجابية على القادمين إلى لبنان، عليهم الالتزام بالحجر المنزلي واتباع توجيهات وزارة الصحة العامة لحين تماثلهم للشفاء وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد.
أما بالنسبة للراغبين بالقدوم إلى لبنان من غير اللبنانيين، فيتوجّب عليهم حيازة بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامتهم في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية، كما ستكون هذه الخدمة متوفرة أيضاً من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان.

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