living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للمرة الأولى: شعب مقابل منظومة!

12
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

(مقدمة اخبار OTV/الجمعة 12 حزيران 2020)

شعبٌ حيّ مقابل منظومة فساد.
تطلب الأمر مئة عام، حتى تصبح المواجهة في لبنان واضحة بهذا الشكل.
مئة عام، كبدتنا أثماناً باهظة، في الأرواح والممتلكات، وحتى في المعنويات.
مئة عام تخللتها أزمات سياسية، ومشكلات طائفية وتوترات مذهبية.
مئة عام طبعتها حروب الآخرين على أرضنا، ومعاركنا الداخلية، والتدخلات الإقليمية والدولية في شؤوننا، فضلاً عن مآسينا الاجتماعية، وصولاً إلى أزمتنا الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية غير المسبوقة.
شعبٌ حيّ مقابل منظومة فساد.
هذه هي المعادلة الواقعية في مئوية لبنان الكبير... معادلةُ مواجَهةٍ لا مفرَّ منها بعد اليوم.
مواجهة مصيرية بين شعب شبع ذلاً، ومنظومة لا تشبع من إذلال الشعب.
وإذا كان الشعب واحداً، على رغم تنوع الطوائف والمذاهب والمناطق والانتماءات السياسية... فالمنظومة أيضاً واحدة، لكنَّ جذورها متعددة طائفياً ومذهبياً وسياسياً وارتباطاتٍ خارجية، وكذلك فروعها، التي تشمل الاقتصاد والمال والنقد والإعلام.
المواجهة صارت واضحة إذا، لكنها صعبة، تماماً كأي مواجهة. غير أنها ليست المرة الأولى في التاريخ، التي يواجه فيها لبنان صعوبات، واللبنانيون عثَرات، ولن تكون الأخيرة.
الصعوبات والعثرات قد لا تكون الأكبر، لكن الوجع هذه المرة هو الأكبر، لأن ما يحدث إنما يمس الناس في معيشتهم، ويسبب لهم قلقاً جدياً على المصير، في ضوء التداخل بين الوقائع السيئة، والشائعات الاكثر سوءاً من الوقائع.
اللبنانيون سبق وقاوموا الاحتلال فدحروه، وناضلوا ضد الوصاية، فأبعدوها.
اللبنانيون سبق وعاشوا سنوات في الملاجئ، محتمين من القذائف العشوائية، والقنص الذي لا يرحم، والقتل على الهوية.
أما اليوم، فالخطر الجاثم لا تنفع معه ملاجئ، ولا يحمي منه اختباء، ولا يتغلب عليه إلا المواجهة.
الخطر اليوم هو تلاعب المنظومة بسعر صرف الدولار. وهذا التلاعب، إنما يهدف إلى دفع الناس إلى الشارع، استثماراً سياسياً للتعبير الصادق عن الوجع الكبير، وفي بنك الأهداف سلسلة احتمالات، بينها إسقاط خطة التعافي المالي الحكومية، وإسقاط التعيينات الأساسية، وإسقاط عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإسقاط مبدأ التدقيق المالي، وصولاً إلى محاولة إسقاط الحكومة وربما أكثر.
إنها المواجهة الحتمية إذاً بين الشعب والمنظومة.
غير أنَّ في أي مواجهة، مهما كانت صعبة، ثمة فرصة. فرصة لفرض التصحيح، ومنع عودة عقارب الفساد إلى الوراء.
ففي المواجهة بين الشعب والمنظومة، الشعب هو الذي سيربح مهما طال الزمن.
فالشعب الحر قوي، أما المنظومة المنظمة فضعيفة، وضعفها يزداد كل يوم أكثر.
في المواجهة بين الشعب الحي ومنظومة الفساد، الشعب إلى الحياة، والمنظومة إلى الموت.
وأول من رفع شعار "كلن يعني كلن" هو رأس الدولة، كما قال رأس الكنيسة من بعبدا اليوم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout