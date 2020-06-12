عزل حي جديد في احدى البلدات اللبنانية بسبب فيروس كورونا

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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بعزل حي مريم – في مدينة الشويفات بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا فيه جزئيا، كما طلب التشدد في مراقبة مداخله، وذلك لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية، عن ” تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة بالكورونا الى 1422″، مشيراً الى أن الإصابات هي 13 في صفوف المقيمين و7 إصابة من الوافدين”. ولفتت الوزارة الى ان عدد الوفيات هو 31″.