ماذا طلب الوزير مرتضى من النيابة العامة المالية؟

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تقدم وزير الثقافة عباس مرتضى بصفة الإدعاء الشخصي أمام القضاء المختص، بدعوى على "كل من يظهره التحقيق فاعلا أو محرضا أو مشاركا بالإعتداء السافر الذي تعرض له موقع الباشورة 1520 المعروف بمشروع "لاند مارك."



واعقب ادعاء مرتضى بيان لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، استنكرت فيه "ما حصل ليل 11/6/2020، حيث تم تخريب الموقع وحرق المستودعات التي تحوي نحو 150 صندوقا لحفظ مجموعة رفاة تعود إلى الفترة الأموية مكتشفة في العقار، إضافة إلى كتب إدارية وفنية".



ودعت وزارة الثقافة جميع المواطنين إلى "تحييد الممتلكات الثقافية عن الصراعات والسعي إلى الحفاظ عليها".