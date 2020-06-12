3 إصابات بكورونا وافدة من دولتين أفريقيتين

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افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه "بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، تم تسجيل 3 إصابات بفايروس covid-19 وافدين من دولتين أفريقيتين وان إصابتين منها كانتا في الحجر وبعد إجراء الPCR الإلزامي قبل نهاية فترة الحجر تبين أنهما مصابان، ونؤكد إلزامية إعادة الPCR عند نهاية فترة الحجر الصحي وذلك لسلامة الجميع".

واشار البيان الى انه "لم يسجل اليوم أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير وصدرت نتيجة الحالة المشتبهة التي سجلت أمس وهي سلبية، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 61 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

50 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).

وقد تماثل 30 منهم للشفاء بشكل تام".

واعلنت الوحدة انه ب"التعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية الدفاع المدني، تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

واكدت الوحدة انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ولفتت الى انه "بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل" .