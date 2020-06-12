مخزومي استقبل سفير الصين: لدعم لبنان في تطبيق الإصلاحات لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان. وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، أكد مخزومي على أهمية العلاقات اللبنانية الصينية، شاكراً الصين على المساعدات التي تقدمها للبنان، لا سيما المستلزمات الطبّية المقدمة للجيش في ظل الأزمة الصحية التي يعاني منها البلد. وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الدول في سبيل القضاء على جائحة كورونا، مثمناً المساعي التي تبذلها الصين من أجل إيجاد لقاح فعّال للفيروس.



من جهة أخرى، دعا مخزومي الصين إلى دعم لبنان في تطبيق الإصلاحات لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.