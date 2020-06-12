صورة لملحم رياشي تثير الجدل!

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أعلنت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية، في بيان، أنه "يتمّ التداول بصورة قديمة للوزير ملحم الرياشي وقبل توزيره بسنتين، أي منذ نحو 5 سنوات تقريباً، حين لبى دعوة اجتماعية الى عشاء ضمّ شخصيات عدة من مختلف الاتجاهات والمشارب وكان من بين المدعوين المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية".



وأضافت: "الهدف من هذا التداول إعطاء أبعاد ليست موجودة سوى في مخيلة البعض المريضة والخبيثة والعقيمة، فيما لم يكن لهذه المناسبة أي علاقة لا بالسياسة ولا التفاوض او أي شيء من هذا القبيل".



وأكدت الدائرة ان "كل ما يتم تداوله عن لقاء سري عارٍ عن الصحة تماماً ويدخل في سياق الغش والتزوير والتحوير والتحريف والتضليل، وكان سبق للوزير الرياشي ان وضع النقاط على حروف هذه المناسبة الاجتماعية"،لافتةً إلى "انها ستدعي على كل من يقف خلف هذه الفبركة المكشوفة".