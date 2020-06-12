إليكم الطرقات السالكة والمقطوعة

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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّه تمت إعادة فتح أوتوستراد الجية.



وفي جل الديب، أعادت عناصر الجيش فتح الأوتوستراد بمسلكيه الشرقي والغربي وحركة السير ناشطة. من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروي أنه أعيد فتح أوتوستراد أنطلياس بالاتجاهين.

شمالاً، عمد محتجون إلى قطع طريق القليعات في سهل عكار بالإطارات المشتعلة. كما أعاد محتجون قطع طريق عام العبدة -حلبا عند مفترق بلدة الحصنية بالعوائق وبالسيارات، التي ركنوها وسط الطريق. وتشهد المحلة زحمة سير. الطرقات المقطوعة في الشمال، وفقاً لـ"التحكم المروري":

المحمرة

التبانة

البداوي

العبدة

تل حياة عكار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة أن الجيش فتح أوتوستراد رياق - بعلبك عند مفرق تمنين ومثلث تل عمارة وطريق الفرزل - الكرك، عند سنتر الحمرا بلازا، بعدما أقفلها محتجون ليلا بالاطارات المشتعلة، فيما أبقي على طرق سعدنايل وتعلبايا ودوار كسارة، ومفرق المدرسة الانطونية مقفلة بالسواتر الترابية، وتم تحويل السير الى الطرق الداخلية والفرعية.

وأعيد منذ بعض الوقت فتح الطريق عند مفرق جديتا العالي، فيما اقفلت طريق كفرزبد شرق زحلة بالقرب من البلدية.