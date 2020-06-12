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عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 حزيران 2020

12
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الأخبار

رياض سلامة Game Over
حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
‫«أزمة» إخراجات القيود العائلية: الحقّ على ديوان المحاسبة... والدولار!
‫الأسد يُقيل خميس: عرنوس لمرحلة تحدّي «قيصر»
‫دفعة واحدة أو تدريجياً: التجاذب الإسرائيلي لا يلغي الضم

البناء

الأسد يُعفي خميس من رئاسة الحكومة ويكلّف عرنوس…والكاظميّ ملتزم بالمرجعية والبرلمان
انفجار الغضب الشعبيّ في كل المناطق على إيقاع تخطّي الدولار عتبة الـ 5000 ليرة

 

الديار

«الليرة» تنهار وارتفاع «جنوني» للدولار... الدولة «غائبة» والغضب ينفجر في الشارع ؟
السفيرة الاميركية تطمئن حول مساعدات الجيش وتبقي مصير باسيل «معلقا»... دياب «قاوم» الضغوط
الحريري «يفجر» قنبلة عكر «ويفتح النار» على العهد... «وقيصر» بعهدة اللواء ابراهيم

اللواء

حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
الضاحية تنضم إلى الحركة الإحتجاجية.. إقفال عام اليوم تمهيداً للعصيان المدني

الجمهورية

جنون الدولار يفجر الشارع
ثورة الجوع
عجز السلطة يفجر غضب الشعب... ومجلس وزراء إستثنائي اليوم

 

نداء الوطن

الدولة "تهرّب" المازوت... وفضائح "السمسرات" تابع!
"نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"

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