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أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 حزيران 2020

12
JUNE
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البناء

خفايا

قالت مصادر حكومية إن سعر السوق السوداء للدولار في لبنان ينطبق على أقل من 20% من فاتورة الاستهلاك العام، حيث المشتقات النفطية والقمح والدواء تمول على سعر 1500 والسلع الغذائيّة على سعر 3200 والإنتاج المحلي يدخل فيه نسبة من كلفة الطاقة وتبقى نسبة سلع استهلاكيّة محدودة تشترى من تمويل بسعر السوق ويمكن تصنيف أغلبها بالكماليّات والمهم هو ضبط التسعير.

كواليس

يقول دبلوماسي أوروبي إن إيران لا تزال اللاعب الأهم في الشرق الأوسط رغم حجم الرهان الأميركي على سياسة العقوبات المشددة منذ سنوات وإن كل محاولات تعويم دور الحكومات الخليجيّة وحكومة كيان الاحتلال في صناعة السياسة تبوء بالفشل رغم أهمية الخطوات التطبيعيّة وخطورة صفقة القرن وإن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق مرة جديدة بدون تفاهم إيراني أميركي.

 

اللواء

همس

تبيّن لمتابعين ان التوجه الجمهوري الأميركي لفرض عقوبات، على لبنانيين، يعود إلى فترات سابقة، ترتبط بالاجراءات التي استهدفت بعض الشخصيات اللبنانية.

غمز

ما يزال الغموض يحيط بملابسات ما حدث السبت الماضي، والقوى المحرّكة والمتأثرة به.

لغز

على الرغم من البيانات الإعلامية، فإن حركة تهريب المواد عبر المعابر غير الشرعية مستمرة.

 


الجمهورية

تستعد مرجعية حزبية الى إصدار وثيقة سياسية بالغة الاهمية تتناول تصورها للحل في أكثر من مأزق ومعضلة يعيشها اللبنانيون.

تعقد لقاءات بين مجموعة من المشاركين في الحراك الشعبي من أجل التوصل الى وثيقة تطلق حزباً جديداً

سأل أحد النواب إحدى الوزيرات: ما بالكم غائبون كوزراء عن السياسة ولا يصدر عنكم أي موقف حيال كثير من القضايا، فردت قائلة: شو بيعرفو بالسياسة دخيلك شو بدنا بهالشغلة.

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