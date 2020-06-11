نقولا: حاكم مصرف لبنان يكذب على المواطنين

A + A -

غردّ النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، قائلاً: دولة الرئيس لم أكن أتصّور بأنّك ستقبل بما يحصل. الدولار يرتفع ولم نر أحدًا في السجن حتّى الآن. حاكم مصرف لبنان يكذب على المواطنين، ولا يرفّ له جفن . كيف يمكن القبول بتصريحات خشبيّة بأنّ الليرة بألف خير، وفي الوقت عينه يقول إنّ سعره عند الصيارفة 3850 ل.ل والبنك لا يعطي دولارًا، ويصرّفه بثلاثة ٱلاف، والتاجر يحتسبه بسبعة آلاف. لا يا دولة الرئيس كان لي ملء الثقة بأنّك ستضرب بيد من حديد. القضاء غائب، والقوى الامنية لا تتحرّك إلّا من أجل البناء فقط .أمّا سرقة السيّارات، والمنازل فتزداد، ويزداد معها الجوع. دولة الرئيس اِفتح السجون لدخول الفاسدين، وإلا فقدت الثقة، وتبخّرت الٱمال كلّها.