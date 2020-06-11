الاحزاب الارمنية الثلاثة: شخص لامسؤول يلعب على وتر الطائفية والمذهبية

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عقدت الاحزاب الارمنية الثلاثة الهنشاك والطاشناق والرامغفار إجتماعاً ليل أمس، حضره ممثلوا الاحزاب الارمنية، حيث تطرق المجتمعون الى الاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في البلاد، كذلك الى ما حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان شخصاً يدعَي ويعرف عن نفسه انه من "الجمعية الماردلية العربية اللبنانية"، ويستعمل تعابير تحريضية تجاه الطائفة الارمنية لا تساهم في المحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي خاصةً في هذه الايام حيث البلاد في مرحلة دقيقة ومصيرية.

ويحاول هذا الشخص اللامسؤول ان يلعب على وتر الطائفية والمذهبية بسقف إرهابي يستفز ابناء الوطن، كذلك يعترف بالابادة الارمنية التي ارتكبتها السلطنة العثمانية ويرى انها كانت محقة بحق الشعب الارمني ويعبر عن كراهيته إتجاه هذا الشعب.

وبهذا التعبير قد يدين ويعارض إعتراف مجلس النواب اللبناني بالابادة الارمنية سنة 2000 والذي يصادف على إعترافه 20 عاماً، ويتعرض الى كرامة الشعب اللبناني.

وبهذه المناسبة، ترى الاحزاب الارمنية انه من الضروري الملاحقة القانونية لهذا الشخص وتطلب من الدولة اللبنانية إتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه امام القضاء والاسراع في معاقبته. وتدعوا الاحزاب الارمنية الثلاثة جميع أبناء الطائفة الارمنية الى اجتياز هذه المرحلة بكل عقلانية كما في الماضي كذلك اليوم وعدم الانجرار والوقوع في افخاخ الطائفية والفتنة والبقاء اوفياء الى شهداء القضية والحق والبقاء أوفياء الى وطننا الحبيب لبنان.



إن الاحزاب الارمنية الثلاثة تؤمن أن لبنان بلد العيش المشترك والطائفة الارمنية كانت ولا تزال وستبقى دائماً تحترم كافة الطوائف اللبنانية وخصوصيتها كما انها تحظى بإحترام جميع الطوائف. ندعوا الجميع الى التكاتف والوحدة الوطنية من اجل تخطي الصعوبات الكثيرة التي تواجهها الوطن.