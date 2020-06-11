living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاحزاب الارمنية الثلاثة: شخص لامسؤول يلعب على وتر الطائفية والمذهبية

11
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت الاحزاب الارمنية الثلاثة الهنشاك والطاشناق والرامغفار إجتماعاً ليل أمس، حضره ممثلوا الاحزاب الارمنية، حيث تطرق المجتمعون الى الاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في البلاد، كذلك الى ما حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ان شخصاً يدعَي ويعرف عن نفسه انه من "الجمعية الماردلية العربية اللبنانية"، ويستعمل تعابير تحريضية تجاه الطائفة الارمنية لا تساهم في المحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي خاصةً في هذه الايام حيث البلاد في مرحلة دقيقة ومصيرية.

ويحاول هذا الشخص اللامسؤول ان يلعب على وتر الطائفية والمذهبية بسقف إرهابي يستفز ابناء الوطن، كذلك يعترف بالابادة الارمنية التي ارتكبتها السلطنة العثمانية ويرى انها كانت محقة بحق الشعب الارمني ويعبر عن كراهيته إتجاه هذا الشعب.

وبهذا التعبير قد يدين ويعارض إعتراف مجلس النواب اللبناني بالابادة الارمنية سنة 2000 والذي يصادف على إعترافه 20 عاماً، ويتعرض الى كرامة الشعب اللبناني.

وبهذه المناسبة، ترى الاحزاب الارمنية انه من الضروري الملاحقة القانونية لهذا الشخص وتطلب من الدولة اللبنانية إتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه امام القضاء والاسراع في معاقبته. وتدعوا الاحزاب الارمنية الثلاثة جميع أبناء الطائفة الارمنية الى اجتياز هذه المرحلة بكل عقلانية كما في الماضي كذلك اليوم وعدم الانجرار والوقوع في افخاخ الطائفية والفتنة والبقاء اوفياء الى شهداء القضية والحق والبقاء أوفياء الى وطننا الحبيب لبنان.

إن الاحزاب الارمنية الثلاثة تؤمن أن لبنان بلد العيش المشترك والطائفة الارمنية كانت ولا تزال وستبقى دائماً تحترم كافة الطوائف اللبنانية وخصوصيتها كما انها تحظى بإحترام جميع الطوائف. ندعوا الجميع الى التكاتف والوحدة الوطنية من اجل تخطي الصعوبات الكثيرة التي تواجهها الوطن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout