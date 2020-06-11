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قطع طرقات وتجمعات في مختلف المناطق اللبنانية

11
JUNE
2020
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن قطع أوتوستراد السعديات عند مفرق مديار بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الوضع المعيشي.

كما قطع محتجون الطريق على البوابة الفوقا في صيدا باشعال النيران في مستوعبات النفايات احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأقدمت مجموعة من الشباب المحتجين على ارتفاع سعر صرف الدولار، وغلاء الأسعار، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على قطع الطريق عند دوار الجبلي لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، ورددوا الشعارات المطلبية، ورفعوا الأعلام اللبنانية. 

وتم قطع الطريق بالاطارات المشتعلة وإشارات السير الحديدية عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت. وتعمل القوى الأمنية على فتح الطريق. وتم قطع السير على تقاطع برج الغزال.

وقام محتجون بالتجمع في ساحة التحرك بأنطلياس، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار.

وافادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال حالياً :
مستديرة السلام.
ساحة النور.
اوتوستراد البالما.
اتوستراد التبانة.
اوتوستراد البداوي .
جسر  المحمرة .
مستديرة العبدة.

اما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع حالياً :
تعلبايا .
سعدنايل .
كسارة مفرق الانطونية.
مفرق المرج.

وتم قطع طريقي المطار مقابل المجلس الشيعي والمشرفية.

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