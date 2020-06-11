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الأمن العام: توقيف صرافين وختم محلاتهم بالشمع الأحمر

11
JUNE
2020
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها "متابعة لموضوع التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية، ضبطت دورياتها اللبنانيين:

- ع.ش.إ وم.ش.إ يملكان محلا للصرافة في بيروت - شارع مار الياس.
- ي.ش.، ح.ش.ع ون.ح.ش يملكون محلا للصرافة في جونية.
- ب.ط.أ يملك محلا للصرافة في سد البوشرية.
- م.ح.ع يملك محلا للصرافة في برج البراجنة.

يقومون بشراء الدولار الأميركي من دون التقيد بالسعر المحدد من نقابة الصرافين ويمتنعون عن بيعه.

وبتفتيش محلاتهم بناء على إشارة النيابة العامة المالية، عثر في المحل الأول على مبلغ 64 ألفا وخمسمئة دولار أميركي و150 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى بندقية حربية ومسدس غير مرخصين. وفي الثاني، عثر على مبلغ 83 ألفا وثمانمئة وثمانية وأربعين دولارا أميركيا و 328 مليونا و375 ألف ليرة لبنانية و10 آلاف وستمئة وخمسة عشر يورو، إضافة الى عملات أجنبية مختلفة. وفي الثالث، عثر على مبلغ 37 ألفا وستمئة وواحد وثلاثين دولارا اميركيا و61 مليونا و400 ألف ليرة لبنانية وعملات أجنبية مختلفة، إضافة الى مسدس حربي غير مرخص. وفي الرابع، عثر على مبلغ 23 ألفا وثلاثمئة وست وثمانين دولارا أميركيا و123 مليونا وثلاثمئة وسبعة وسبعين ألف ليرة لبنانية.

وم.ع.ش وإ.ح.ف كلاهما يملك محلا لبيع الأحذية في بعلبك والسوري أ.م.أ يملك محلا لبيع المواد الغذائية في محلة المصنع يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص.

وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات على النيابة العامة المالية وختم المحلات بالشمع الأحمر".

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