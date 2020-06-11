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الدولار يرتفع من دون تداول... و هذا وضع السوق السوداء

11
JUNE
2020
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يواصل سعر الدولار ارتفاعه بالنسبة لليرة اللبنانية في السوق الموازي و تقول اوساط متابعة أن لا تداولاً حقيقياً (احجام محدودة) بسبب حالة البلبلة في الأسواق، مما أدى الى انكماش خفف من عمليات الصرف على صعيد واسع باستثناء قلّة قليلة. فمن يمتلك الدولارات قرر "النوم" عليها و من يريد ان يشتري اجّل قراره بانتظار جلاء الصورة.

وبحسب المعلومات المتداولة فان متوسط سعر الدولار الفعلي في السوق السوداء يتراوح بين 4950 ليرة و5050 ليرة لبنانية. فيما المزايدات عبر الواتساب اوصلته الى ارقام خيالية و بعض الاعلام يروج للاعالي كي يزيد في الطين بلّة.

وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

الصرافين بشكل رسمي لكن شكلي: 3890 مبيع و3940 شراء

التحويلات من الخارج: 3200 ليرة.

السحوبات من البنك: 3000 ليرة.

السعر الرسمي: 1507 ليرة

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