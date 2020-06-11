بالفيديو - "شهداء ثورة الأرز ما بيموتو"... تشويش وصراخ اثناء جنازة المطران يوسف بشارة

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لم تمر جنازة مثلث الرحمة المطران يوسف بشارة باحترام للمناسبة وللفقيد على جري العادة، فبينما كان النائب الياس بوصعب الذي مثل رئيس الجمهورية في المأتم يقلّد المرحوم وسام الشرف ويلقي كلمة يعدد فيها مسيرة الراحل ومزاياه، فوجئ الحاضرون بصراخ عال صادر عن رجل ردد فيه: “ليعلم الجميع ان شهداء ثورة الأرز لا يموتون، كل شخص حر شريف في لبنان لن يموت نحن قوم احببنا الحرية ومن دون حرية لا يمكننا ان نعيش.”

هذا التصرف في حرم الكنيسة، ازعج البطريرك الماروني والمطارنة والحاضرين، واعتبروا ان ما حصل اساء للراحل اولاً.

ووفق معلومات almada.org فإن الشاب يدعى ا.ف. من مواليد بيت شباب سكان البياضة ومناصر لحزب القوات اللبنانية.

علماً ان المادة 478 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن "من احدث تشويشا في المآتم او حفلات الموتى او عرقلها باعمال الشدة او التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة."