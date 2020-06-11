اصحاب المولدات في البقاعين الغربي والأوسط يهددون بالتقنين

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أعلن اصحاب المولدات في البقاعين الغربي والأوسط في بيان اليوم، انه "نظرا للظروف الراهنة لشح مادة المازوت والاضطرار لشرائها بأسعار باهظة من السوق السوداء وغلاء قطع الغيار وفلاتر الزيت والهواء وشرائها بالدولار على أسعار السوق السوداء، نعلن عدم قدرتنا على الإستمرارية، لذلك قررنا القيام باطفاء تحذيري للمولدات ليلة السبت 13 الحالي الساعة 8:30 مساء ولمدة ساعة واحدة".

واشاروا الى انهم "سيبدأون بالتقنين بشكل تدريجي يبدأ بإطفاء جميع المولدات من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا".

واعلنوا انه "في حال لم يتوفر المازوت في الأسبوع القادم على السعر الرسمي، سوف نلجأ لزيادة ساعات التقنين على أن يكون التقنين تصاعديا او تنازليا وذلك وفقا للظروف"، طالبين من المواطنين "تفهم الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع"، راجين "الجهات المعنية إيجاد الحلول السريعة كي لا نصل إلى الإطفاء الشامل".