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الحريري: الانهيار الاقتصادي مستمر وما يسعون الى تكريسه من أعراف في رئاسة الحكومة لن يمر

11
JUNE
2020
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أعتبر الرئيس سعد الحريري إلى "الانهيار الاقتصادي مستمر ونرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة وهذا أمر خطير جدا وأعاد رواتب الموظفين إلى الوراء". واشار في دردشة مع الصحافيين، إلى أن "هذه الحكومة اوحت أنها تكنوقراط وخالية من الأحزاب فأعطيناها فرصة المئة يوم، وقالوا إنهم حققوا 97% من الأهداف التي لم نر منها أي شيء".

واعتبر أن "الأعراف التي يسعون الى تكريسها في رئاسة الحكومة لن تمر، وصلاحيات رئاسة الحكومة منصوص عليها في الدستور، ولكن هناك نائبة رئيس حكومة تمارس صلاحياتها من السرايا وهذا أمر مرفوض ولن يمر، وإذا أرادوا وضع أحد في السرايا فسنضع أحدا في قصر بعبدا، هنيئا لهذا العهد القوي بما يقوم به، نحن في تراجع مستمر وفي كل وقت هناك من يهدد بالاستقالة من الحكومة فأين هي حكومة التكنوقراط؟".

ولفت الحريري إلى اننا "كنا استبشرنا خيرا أن معمل سلعاتا ألغي ولكن فوجئنا بعودة العمل إلى الخطة فكيف يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد أن يعتبرا هذا الأمر منطقيا؟"، مشددا على أن "هناك احتقان في البلد وهناك أناس يريدون دما، ولبنان هو المستهدف ولكن نحن أكبر وعلينا أن نركز على الاعتدال والعيش المشترك وما حصل السبت إنزلاق خطير"، وأكد أنه لم يتحدث أحد معه في التعيينات "ولكن واضح ان هناك من يريد ان "يقش التعيينات".


وشدد الحريري على أن "ما يحصل في المنطقة هو صراع أميركي - روسي - تركي - ايراني، وعلينا أن ننأى بأنفسنا، واذا اردنا الحديث مع المجتمع الدولي علينا الالتزام بالنأي بالنفس".

وأعلن أن علاقته "جيدة مع فرنجية ولدي علاقات ممتازة مع بري وجنبلاط وحتى مع حزب الكتائب هناك احترام متبادل".

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