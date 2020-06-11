لقاء وفد من هيئة المحامين في التيار الوطني الحر بقضاة قصري عدل بعبدا وبيروت‎

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بعد التحرك الذي نظمه أمام قصرَي عدل بيروت وبعبدا، التقى وفد من التيار الوطني الحر برئاسة منسق لجنة المحامين في التيار رمزي اشقر كلاً من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في قصر عدل بيروت وسلّمهما مذكرة التيار في شأن ملف الفيول المغشوش. وكذلك التقى وفد من التيار برئاسة مساعد منسق لجنة المحامين عبدو كسرواني مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في قصر عدل بعبدا وسلمها المذكرة التي أودعوها أيضا في مكتب قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، واتسمت كل اللقاءات بالكثير من الايجابية.