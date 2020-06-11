الرئيس عون عرض مع السفيرة الأميركية العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت السيدة دوروثي شيا يرافقها نائب رئيس قسم السياسة والاقتصاد في السفارة السيد Andrew Daehne، وعرض معها العلاقات اللبنانية- الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما اجرى الرئيس عون مع السفيرة شيا جولة افق تناولت التطورات الإقليمية الراهنة. وأكدت السفيرة الأميركية لرئيس الجمهورية دعم بلادها للبنان في المجالات كافة والوقوف الى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها، موضحة ان الولايات المتحدة الأميركية تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان كي يتمكن من الخروج من الازمة الاقتصادية المالية التي يعاني منها.